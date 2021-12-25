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Воротар зробив феноменальний сейв, здійснивши героїчний стрибок (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Куаку Коффі Новина оновлена 25 грудня 2021, 11:37
Куаку Коффі

Чемпіонат Бельгії дивує.

У матчі 20-го туру вищого дивізіону першості Бельгії з футболу "Ейпен" приймав "Шарлеруа". Зустріч відбулася на стадіоні "Кервег" та завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 0:4. Насамперед гра запам’яталася неймовірним сейвом у виконанні кіпера Куаку Коффі.

Відповідне відео опубліковано на сторінці elevensportsbe в Instagram.

За рахунком 0:1 на користь "Шарлеруа" кіпер гостей Коффі зробив подвійний сейв. Спочатку воротар розібрався з ударом з близької відстані, а потім створив справжнє диво, впоравшись з ударом впритул. Другий порятунок явно претендуватиме на звання "сейв року", адже кіпер відбив м’яч, знаходячись спиною до нападника.

Відео сейва Коффі у матчі "Ейпен" — "Шарлеруа":

Відеоогляд матчу "Ейпен" — "Шарлеруа":

Додамо, що "Шарлеруа" із 32 очками йде на 6-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, "Ейпен" (25 очок) — десятий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гол української футболістки став найкращим на груповій стадії жіночої Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #Бельгія #ФК Шарлеруа #Сейв #ФК Ейпен
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