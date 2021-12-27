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Тріумфу зі Швецією могло й не бути: форвард збірної України загубився на матчі Євро-2020 (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Бесєдін Новина оновлена 27 грудня 2021, 12:24
Артем Бесєдін

Історичний успіх на Євро-2020 був під загрозою.

Прес-аташе колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка в національній команді Микола Васильков розповів, що нападник Артем Бесєдін, який нещодавно потрапив у скандал через свої слова про ЛГБТ, зник перед виходом на заміну в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі vZbirna.

Васильков розповів, що Бесєдін, який розпочинав гру на лаві запасних, кудись зник, коли Шевченко хотів випустити його на заміну за рахунку 1:1. У результаті футболіста знайшли у вбиральні, виходячи з якої він жував печиво. Артем замінив Романа Яремчука, а за кілька хвилин швед Маркус Даніельссон зрізав нападника. Скандинавський футболіст був вилучений, а українець вирушив у лазарет (2021 року він більше не зіграв). У більшості "Жовто-сині" здобули перемогу з рахунком 1:2 завдяки голу Артема Довбика в екстра-таймі та вийшли до чвертьфіналу турніру. Цей результат є найкращим досягненням збірної України в історії виступів на чемпіонатах Європи.

"Малдера (помічник Шевченка) шукав на лаві запасних, шукав у роздягальні – "динамівця" немає. У всіх були круглі очі, коли Артем спокійно вийшов з туалету, дожовуючи якесь печиво. Його погнали на поле. Він швидко вийшов замість Яремчука й у результаті став героєм поєдинку. А хотіли вже замість нього Довбика випускати. Як би тоді перегралися події липневого матчу у Глазго, ніхто не знає", – заявив Васильков.

Відео страшної травми Бесєдіна:

Відеоогляд гри Швеція — Україна:

Раніше Довбик розповів, що його новорічне бажання збулося.

Теги:
#Футбол #Збірна України
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