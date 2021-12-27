Триумфа со Швецией могло и не быть: форвард сборной Украины потерялся на матче Евро-2020 (видео)

Исторический успех на Евро-2020 был под угрозой.

Пресс-атташе бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в национальной команде Николай Васильков поведал, что нападающий Артем Беседин, который недавно угодил в скандал из-за своих слов о ЛГБТ, пропал перед выходом на замену в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале vZbirna.

Васильков рассказал, что Беседин, который начинал игру на скамейке запасных, куда-то пропал, когда Шевченко хотел выпустить его на замену при счете 1:1. В итоге футболиста нашли в уборной, выходя из которой он жевал печенье. Артем заменил Романа Яремчука, а через несколько минут швед Маркус Даниэльссон срезал нападающего. Скандинавский футболист был удален, а украинец отправился в лазарет (в 2021 году он больше не сыграл). В большинстве "Желто-синие" добыли победу со счетом 1:2 благодаря голу Артема Довбика в экстра-тайме и вышли в четвертьфинал турнира. Этот результат является лучшим достижение сборной Украины в истории выступлений на чемпионатах Европы.

"Малдера (помощник Шевченко) искал на скамейке запасных, искал в раздевалке – "динамовца" нет. У всех были круглые глаза, когда Артем спокойно вышел из туалета, дожевывая какое-то печенье. Его выгнали на поле. Он быстро вышел вместо Яремчука и в итоге стал героем поединка. А хотели уже вместо него Довбика выпускать. Как бы тогда переигрались события июльского матча в Глазго, никто не знает", – заявил Васильков.

Видео страшной травмы Беседина:

Видеообзор игры Швеция — Украина:

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