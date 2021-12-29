Рус

Берінчик наступного року проведе чемпіонський бій (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
45
Денис Берінчик Новина оновлена 29 грудня 2021, 15:35
Денис Берінчик

Українця у 2022 році очікує головний бій у кар’єрі.

Український боксер Денис Берінчик (16-0, 9 КО), який нещодавно захистив свій другорядний титул чемпіона за версією WBO International у бою з росіянином Ісою Чанієвим, наступного року може стати чемпіоном світу.

З такою заявою в інтерв’ю BoxOffice виступив промоутер боксера Олександр Красюк.

Красюк у бесіді зазначив, що Денис побореться за титул чемпіона світу наступного року.

- Що фанатам Берінчика чекати у 2022 році?

– Бій за титул чемпіона світу.

- Ти в це віриш?

– Я мушу в це вірити.

- Я не вірю.

- Окей, мої прогнози справджуються?

- Так.

- Буде в нього бій за титул чемпіона світу. Обов’язково буде. Причому, не завдяки, а всупереч, – заявив промоутер.

Найкращі моменти бою Берінчик — Чанієв:

Додамо, що поєдинок із Чанієвим був показаний на каналі ESPN. Таким чином Денис засвітився на американському ТБ, що трохи просунуло українця. До слова, Берінчик б’ється у легкій вазі (до 61,235 кг), де також серйозні амбіції має українець Василь Ломаченко. Loma розраховує у 2022 році провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з австралійцем Джорджем Камбососом, який уже не проти дати бій українцю. Раніше Камбосос здолав кривдника Василя Теофімо Лопеса.

Теги:
#Бокс #Денис Берінчик
Депутат РФ Володимир Жириновський зробив голосну заяву
Новини Росії
У Росії закликали бомбити Україну на Новий рік: подробиці (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутат РФ Володимир Жириновський зробив голосну заяву
У Росії закликали бомбити Україну на Новий рік: подробиці (відео)
Дата публікації
Категорія
Які соцвиплати отримають українці у новому році
Держава розщедриться: які соцвиплати очікують українців у 2022 році
Дата публікації
Категорія
В Україні за добу померли 307 людей від ковіду
Кільце стискається: що відбувається з коронавірусом у сусідніх з Україною країнах
Дата публікації
Категорія
Відомо, що загиблому виповнилося 36 років
Український військовий застрелився на Донбасі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті