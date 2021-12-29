Берінчик наступного року проведе чемпіонський бій (відео)

Українця у 2022 році очікує головний бій у кар’єрі.

Український боксер Денис Берінчик (16-0, 9 КО), який нещодавно захистив свій другорядний титул чемпіона за версією WBO International у бою з росіянином Ісою Чанієвим, наступного року може стати чемпіоном світу.

З такою заявою в інтерв’ю BoxOffice виступив промоутер боксера Олександр Красюк.

Красюк у бесіді зазначив, що Денис побореться за титул чемпіона світу наступного року.

- Що фанатам Берінчика чекати у 2022 році?

– Бій за титул чемпіона світу.

- Ти в це віриш?

– Я мушу в це вірити.

- Я не вірю.

- Окей, мої прогнози справджуються?

- Так.

- Буде в нього бій за титул чемпіона світу. Обов’язково буде. Причому, не завдяки, а всупереч, – заявив промоутер.

Найкращі моменти бою Берінчик — Чанієв:

Додамо, що поєдинок із Чанієвим був показаний на каналі ESPN. Таким чином Денис засвітився на американському ТБ, що трохи просунуло українця. До слова, Берінчик б’ється у легкій вазі (до 61,235 кг), де також серйозні амбіції має українець Василь Ломаченко. Loma розраховує у 2022 році провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з австралійцем Джорджем Камбососом, який уже не проти дати бій українцю. Раніше Камбосос здолав кривдника Василя Теофімо Лопеса.