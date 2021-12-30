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Хитрий воротар перед кидком суперника перевернув ворота (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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У Білорусі воротар перевернув ворота, щоб не пропустити шайбу Новина оновлена 30 грудня 2021, 12:27
У Білорусі воротар перевернув ворота, щоб не пропустити шайбу

Незвичний момент відбувся на хокейному матчі.

Воротар хокейного клубу "Брест" Іван Поляков у гостьовому матчі чемпіонату Білорусі проти "Ліди" перевернув свої ворота перед кидком суперника.

Скандальний момент опублікувала прес-служба "Бреста" в Instagram.

У першому періоді за рахунку 0:1 на користь "Бреста" гравець "Ліди" Денис Малішевський вийшов віч-на-віч з воротарем. Якоїсь миті Поляков вирішив перевернути свої ворота, сподіваючись, що гру зупинять. Кидок був виконаний по поваленим воротам, проте судді зарахували гол. До речі, потім гравці гостей забили двічі у другому періоді та вирвали перемогу з рахунком 1:3.

У "Бресті" вибачилися за дії воротаря, пожартувавши про широкі плечі Полякова. "Соррі, гайз, у мене широкі плечі", — підписала пост із відео прес-служба клубу.

Відео скандальної шайби доступне в мережі:

Додамо, що "Ліда" (27 очок) йде на останньому місці у турнірній таблиці першості Білорусі, "Брест" (32 очки) — 10-й. Лідирує у першості "Юність" Мінськ (61 очко).

Раніше Телеграф повідомляв, що Швеція розгромила Росію (6:3) на молодіжному чемпіонаті світу. Судді у тому матчі зарахували доволі незвичну шайбу. До слова, МЧС-2022 було скасовано через коронавірус.

Теги:
#Білорусь #Хокей
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