Хитрый вратарь перед броском соперника перевернул ворота (видео)

Необычный момент произошел на хоккейном матче.

Вратарь хоккейного клуба "Брест" Иван Поляков в гостевом матче чемпионата Беларуси против "Лиды" опрокинул свои ворота перед броском соперника.

Скандальный момент опубликовала пресс-служба "Бреста" в Instagram.

В первом периоде при счете 0:1 в пользу "Бреста" игрок "Лиды" Денис Малишевский вышел один на один с вратарем. В какой-то момент Поляков решил перевернуть свои ворота, понадеявшись, что игру остановят. Бросок был выполнен по поваленным воротам, однако судьи засчитали гол. К слову, затем игроки гостей забили дважды во втором периоде и вырвали победу со счетом 1:3.

В "Бресте" извинились за действия вратаря, пошутив про широкие плечи Полякова. "Сорри, гайз, у меня широкие плечи", — подписала пост с видео пресс-служба клуба.

Видео скандальной шайбы доступно в сети:

Добавим, что "Лида" (27 очков) идет на последнем месте в турнирной таблице первенства Беларуси, "Брест" (32 очка) — 10-й. Лидирует в первенстве "Юность" Минск (61 очко).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Швеция разгромила Россию (6:3) на молодежном чемпионате мира. Судьи в том матче засчитали довольно необычную шайбу. К слову, МЧМ-2022 был отменен из-за коронавируса.