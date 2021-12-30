Збірна України привітала всіх із Новим роком (відео)

Згадали, здається, всіх.

Гравці збірної України записали відеозвернення, в якому привітали всіх із Новим роком.

"Ми вітаємо всіх уболівальників, тих, хто приходить на стадіон, тих, хто дивиться матчі з ТБ, тих, хто слідкує за подіями за допомогою ЗМІ, і тих, хто зараз дивиться це відео. Усі ми і є футбол, зі святом усіх нас. З новим, ювілейним роком", — заявив Андрій Ярмоленко.

На відео присутні одразу кілька футболістів, серед яких Андрій П’ятов, Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Сергій Сидорчук, Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко.

Паралельно збірники зауважили, що наступний рік стане ювілейним для українського футболу. 1992 року збірна України в Ужгороді зіграла свій перший матч в історії незалежної країни. У тій грі були повалені угорці з рахунком 3:1.

Як раніше повідомляв "Телеграф", відбулося жеребкування третього розіграшу футбольної Ліги націй, де українцям у суперники дісталися вірмени, шотландці та ірландці. Ігри Ліги націй будуть зіграні у 2022 році.