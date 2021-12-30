Журналіст звинуватив легенду українського футболу у нечоловічому вчинку

Шевчук затягує справу про пияку за кермом за своєю участю.

Журналіст Андрій Сеньків на своїй сторінці у фейсбуці опублікував документи, в яких йдеться про затягування справи щодо колишнього гравця "Шахтаря" В’ячеслава Шевчука, якого спіймали п’яним за кермом.

За даними журналіста, адвокати Шевчука спільно із суддею Світланою Смик навмисне відтягують рішення, щоб минув рік і екс-гравець звільнився від відповідальності за порушення. Сам Сеньків називає цей вчинок "нечоловічим", враховуючи, що максимальне покарання за їзду п’яним за кермом — штраф та позбавлення прав на рік.

Наразі суд розглядає версію, що алкотестер, який зафіксував алкоголь у крові, міг бути несправним у той момент, хоча раніше це питання не порушувалося.

Сам Шевчук одразу після історії у травні цього вибачився перед усіма вболівальниками та залишив телеканали "Футбол", де працював на той момент. Згодом колишній гравець збірної України став експертом MEGOGO, а також обійняв посаду спортивного директора "Вереса".

Сам Шевчук зізнався, що випив того вечора небагато, хоча з відео цього й не скажеш.