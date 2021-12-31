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Вказали на двері: український легіонер виявився не потрібним своєму клубу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Євген Шахов Новина оновлена 31 грудня 2021, 12:54
Євген Шахов

Шахову лишилося півроку.

АЕК не планує продовжувати контракт із півзахисником Євгеном Шаховим, повідомляє FootBoom.

За даними джерела, грецький клуб планує у літнє трансферне вікно суттєво омолодити склад, і 31-річний українець не вписується у їхню стратегію. Хоча за умовами контракту влітку клуб міг пролонгувати угоду ще на один сезон, а так Шахову доведеться шукати новий клуб.

Нинішнього сезону чемпіонату Греції Шахов провів 11 матчів і відзначився забитим м’ячем. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість футболіста в один мільйон та 200 тисяч євро.

Шахов залишив український футбол у 2016 році після розпаду "Дніпра". За цей час він встиг пограти за грецький ПАОК та італійський "Лечче".

Як раніше повідомляв "Телеграф", український легіонер "Бенфіки" Роман Яремчук у четвер відзначився у грі проти "Порту", проте це не врятувало його команду від поразки. Після 16 турів "Бенфіка" посідає третє місце у чемпіонаті Португалії з 37 очками. Лідирують "Порту" та "Спортінг", у яких по 44 бали.

Теги:
#Трансфер #Євген Шахов #ФК АЕК
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