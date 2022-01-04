Анчелотті дав Луніну шанс у "Реалі", а Куртуа прибрав зі складу

Українець уперше вийде на поле у ​​сезоні 2021/22.

У середу, 5 січня, мадридський "Реал", який в останній грі примудрився програти "Хетафе" у чемпіонаті Іспанії (1:0), у рамках матчу 1/16 фіналу Кубка Іспанії зіграє проти "Алькояно" (початок — о 22:30 за київським часом). Номером один у цій зустрічі, схоже, буде український воротар Андрій Лунін.

В опублікованій на офіційній сторінці мадридського суперклубу в Twitter заявці на гру з "Алькояно" не знайшлося місця бельгійському воротареві Тібо Куртуа.

Перед грою головний тренер "Вершкових" Карло Анчелотті у коментарі для офіційного сайту "Галактікос" повідомив, що дасть Луніну шанс, а Куртуа відпочиватиме. Примітно, що Тібо зовсім не потрапив у заявку команди.

Зазначимо, на рахунку Луніна лише одна гра за "Реал". Символічно, що минулого сезону Андрій вийшов на поле саме у грі проти "Алькояно". Тоді "Реал" також на стадії 1/16 фіналу сенсаційно програв "Алькояно" з рахунком 2:1 та залишив турнір. Додамо, що після цього українець більше не стояв у рамці воріт "Королівського клубу". До речі, Анчелотті неодноразово заявляв, що дасть Луніну шанс, але Куртуа не хоче давати конкурентам жодної хвилини й має на меті зіграти в кожному матчі чемпіонату Іспанії та Ліги чемпіонів.

Додамо, що на Новий рік стало відомо, що Лунін стане батьком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лунін, який незадоволений своїм становищем у "Реалі", може опинитися у найбагатшому клубі світу.