Матч року: в Англії любителі влаштували шалену гру з бійками та вилученнями (відео)

Англійська трясовина дивує.

Матч аматорських команд у Британії "Уайтхок" — "Три мости" (0:1) набирає популярності в мережі, а відео з найкращими моментами зустрічі переглянули мільйони користувачів.

Гайлайти поєдинку розміщено на сторінці Your Instant Replay у Twitter.

Рахунок у грі відкрили гості, які скористалися помилкою воротаря "Уайтхока". Кіпер невдало виконав пас на партнера, а форвард "Трьох мостів" перехопив передачу та легко закотив м’яч у ворота. Потім на полі почалося безумство. Гравці обох команд з’ясовували стосунки за допомогою кулаків, виконували карате-прийоми замість відбору м’яча, проте ніхто навіть не думав симулювати. Футболісти створили безліч моментів, але забити більше не зуміли. У мережі пожартували, що це був найкращий матч у 2022 році.

У мережі пожартували, що матч Уайтхок — Три мости стане найкращим у 2022 році.

"Пані та панове, ось чому я обожнюю футбольні кадри з аматорської ліги", — говорить підводка до відео з гайлайтами гри.

Відеоогляд гри "Уайтхок" — "Три мости":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Ліверпуль" та "Челсі" у грі з 4 голами так і не зуміли визначити переможця. Крім того, "Манчестер Сіті" дивом переміг у поєдинку проти "Арсеналу".