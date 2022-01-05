Матч года: в Англии любители устроили безумную игру с драками и удалениями (видео)

Английская трясина удивляет.

Матч любительских команд в Британии "Уайтхок" — "Три моста" (0:1) набирает популярность в сети, а видео с лучшими моментами встречи посмотрели миллионы пользователей.

Хайлайты поединка размещены на страничке Your Instant Replay в Twitter.

Счет в игре открыли гости, которые воспользовались ошибкой вратаря "Уайтхока". Кипер неудачно исполнил пас на партнера, а форвард "Трех мостов" перехватил передачу и легко закатил мяч в ворота. Затем на поле началось безумие. Игроки обеих команд выясняли отношения с помощью кулаков, исполняли карате-приемы вместо отбора мяча, однако никто даже не думал симулировать. Футболисты создали огромное количество моментов, но забить больше не сумели. В сети пошутили, что это был лучший матч в 2022 году.

В сети пошутили, что матч Уайтхок - Три моста станет лучшим в 2022 году

"Дамы и господа, вот почему я обожаю футбольные кадры из любительской лиги", — гласит подводка к видео с хайлайтами игры.

Видеообзор игры "Уайтхок" — "Три моста":

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ливерпуль" и "Челси" в игре с 4 голами так и не сумели определить победителя. Кроме того, "Манчестер Сити" чудом победил в поединке против "Арсенала".