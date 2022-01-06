Ключкою в голову: в Україні забили незвичайний гол (відео)

Хокеїст виконав свій фірмовий кидок.

У матчі української хокейної Суперліги Павло Медведєв із ХК "Донбас" відзначився незвичайним взяттям воріт ХК "Альтаїр".

Відповідне відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі ліги.

У матчі 7-го туру регулярного сезону Суперліги дружківський "Альтаїр" приймав лідера першості. Зустріч завершилася переконливою перемогою гостей з рахунком 2:5, а окрасою гри стала шайба хокеїста "Донбасу" Павла Медведєва. Росіянин за рахунку 1:1 виконав свій фірмовий кидок, забивши "гол-лакрос". Спортсмен, перебуваючи за воротами, підняв шайбу на гак і закинув її у ворота "Альтаїра", попутно вдаривши воротаря ключкою по голові.

Відео гарної шайби Медведєва у матчі "Альтаїр" — "Донбас":

Відеоогляд матчу "Альтаїр" — "Донбас":

Додамо, що "Донбас" із 16 очками лідирує у першості, а "Альтаїр" (0 очок) посідає останнє, 6-е місце.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Швейцарії хокеїсти потрапили під лід прямо під час гри. Унікальний момент зняли телекамери. Крім того, конфуз стався перед грою команди з Білорусі.