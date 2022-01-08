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Чемпіон світу зі стрільби випадково застрелив себе на полюванні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Крістіан Гіллі Новина оновлена 08 січня 2022, 14:52
Крістіан Гіллі

Трагедія сталася в Італії.

Чемпіон світу зі стендової стрільби серед юніорів італієць Крістіан Гіллі помер через нещасний випадок на полюванні.

Про це повідомляє ansa.

За інформацією джерела, 18-річний італієць під час полювання з друзями у провінції Піза випадково вистрілив собі в живіт. Повідомляється, що постріл стався після того, як Крістіан нахилився, щоб узяти нові патрони. На місце трагедії оперативно прибули рятувальники, які відвезли пораненого Гіллі до лікарні. На жаль, медики не змогли врятувати молодого спортсмена. Крістіан помер через сильну внутрішню кровотечу.

Гіллі подавав великі надії Італії. У 2021 році Крістіан виграв "золото" в особистому, командному та змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи, який проходив у хорватському Осієку, а у жовтні він став чемпіоном світу на юніорському рівні, здобувши перемогу у Перу.

Раніше повідомлялося про смерть уславленого радянського штангіста Віктора Мазіна. Важкоатлет помер від раку горла. Крім того, нещодавно помер легендарний лікар київського "Динамо".

Теги:
#Стендова стрільба
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