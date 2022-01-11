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Помер знаменитий радянський біатлоніст, який "поставив Америку на коліна"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анатолій Аляб’єв Новина оновлена 11 січня 2022, 12:05
Анатолій Аляб’єв

Не стало дворазового олімпійського чемпіона.

У ніч на вівторок, 11 січня, перестало битися серце знаменитого радянського біатлоніста Анатолія Аляб’єва.

Про це повідомив відомий російський журналіст Дмитро Губернієв на своєму telegram-каналі.

Аляб’єв, який на Олімпіаді-1980 у Лейк-Плесіді (США) виграв дві золоті нагороди, помер на 71-му році життя.

"Помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Анатолій Аляб’єв... Шок... У грудні вітав свого друга і кумира з ювілеєм, зідзвонювалися і на Новий рік... Боже мій, дядько Толя... RIP", — написав Губернієв.

За інформацією ТАСС, причиною смерті уславленого спортсмена була сильна застуда. Джерело в Союзі біатлоністів Росії розповіло, що останніми роками Анатолій мав проблеми з легенями.

Аляб’єв перемагав на Іграх у чоловічій естафеті, а також в індивідуальних перегонах на 20 км. Крім того, він виграв "бронзу" у спринті на 10 км. У 1981 та 1982 роках він разом зі збірною СРСР ставав бронзовим призером чемпіонату світу в естафеті. Після закінчення кар’єри спортсмена працював тренером у збірній Росії.

В одному зі своїх інтерв’ю Аляб’єв, згадуючи про перемогу на Іграх-1980, заявив, що їхня команда "поставила Америку на коліна".

Раніше повідомлялося про смерть великого радянського штангіста Віктора Мазіна.

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