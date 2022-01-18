"Чий Крим?": у "Львові" "перевірили" футболіста перед підписанням контракту

Український клуб оголосив про скандальне придбання.

Днями команда УПЛ "Львів", яка пропустила від "Шахтаря" 6 м’ячів, повідомила про перехід воротаря Івана Пономаренка. Спортивний директор клубу Максим Стефановський пояснив, як футболіст, який виступав у анексованому Криму, опинився в українській команді.

Відповідний коментар Стефановський дав meta-ratings.

Футбольний функціонер "Львова" повідомив, що команда перевірила гравця перед підписанням контракту, зокрема, футболіста запитали "Чий Крим?". Зважаючи на все, відповідь воротаря на це запитання задовольнила "Городян". Повідомляється, що 23-річний голкіпер підписав контракт з командою на 2,5 роки, він виступатиме у коллективі під номером 55.

"Ми довго стежили, коли він ще грав за "Буковину". Такого українського козака ще треба пошукати. Питання в тому, чий Крим чи де його земля і таке інше. Там однозначні питання, які ми йому ставили. Крим – це Україна, він тут, він вихованець "Дніпра", був у Чернівцях, здорово розмовляє українською мовою. Я не бачу жодних маніпуляцій із цього приводу. Якщо хтось на дивані пише і нічого не хоче запитати, то це проблема цих людей", — заявив Стефановський.

Нагадаємо, Пономаренко встиг пограти за українські "Дніпро" та "Буковину", також він виступав за таджицький ЦСКА Душанбе та команду "Кримтеплиця" Молодіжне, яка грає у "чемпіонаті" анексованого півострова. На офіційному сайті "Львова" забули згадати про виступи воротаря в окупованому Криму.

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