"Якого хр*на": російський коментатор розлютився через рішення "дружнього" Китаю

У РФ заявили про подвійні стандарти.

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв прокоментував ситуацію з біатлоністом збірної РФ Едуардом Латиповим, якому китайська влада наказала провести 8 додаткових днів у карантині перед Олімпіадою в Пекіні.

Відповідне інтерв’ю Дмитра з’явилося на сайті "Чемпіонат".

Губернієв був шокований таким рішенням "дружньої" країни, адже Латипов захворів на коронавірус ще на початку січня, провів 14 днів у карантині й склав кілька негативних тестів на COVID-19. При цьому Дмитро зазначив, що у подібній ситуації додатковий карантин німцю Йоханнесу Кюну (той здоровий і готується до найближчих стартів з командою) не знадобився. Росіянин дорікнув керівництву IBU, яке "визнало" російську вакцину "Спутник", але насправді спортсмени з іншими вакцинами (визнаними міжнародною спільнотою) проходять спрощений карантин.

"Я все розумію про вакцини, але у всіх різний імунітет. Якщо людина здорова, якого хр*на вона сидить на карантині? Чому німцю (Кюну, — прим. ред.) можна вийти через тиждень з однією вакциною, а Латипову з іншою — ні. Якщо ти хворієш важко і середньо, то сидиш два тижні, а якщо без симптомів, то теж два тижні? Якого хр*на? Забезпечте нормальними тестами тоді. Якщо у нас така дружба з Китаєм, то чому ми не можемо це вирішити? IBU говорив, що визнав "Спутник". Так визнав чи ні? Дуже багато запитань, а відповідей дуже мало. Ніхто нічого не розуміє. Латипову необхідна практика змагання. Якщо він зараз не візьме участь в Антхольці, то це буде неприємно. Це труба зовсім ", — Заявив Губернієв.

Додамо, що Латипов є одним із лідерів збірної РФ. У Кубку світу він іде на 11-му місці. На початку січня Едуард захворів на коронавірус і через це пропустив етап КС в Оберхофі (Німеччина). Зимові Олімпійські ігри у Пекіні стартують 4 лютого.

Нагадаємо, Латипов цього сезону потрапив у конфуз.