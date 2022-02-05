Олімпіада в Пекіні: розклад змагань 2-го ігрового дня
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Другий ігровий день на Іграх подарує світу сімох олімпійських чемпіонів.
У неділю, 6 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться другий медальний день. У Китаї розіграють сім комплектів нагород.
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2022.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Медальні змагання 6 лютого пройдуть у сноуборді, гірських лижах, скіатлоні, ковзанярському спорті, стрибках з трампліна, могулі та санному спорті. Українців серед фаворитів у цих дисциплінах немає.
Розклад змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 6 лютого
Медальні змагання:
- 04:24 — Сноуборд. Жінки. Сноуборд-Слоупстайл.
- 05:00 – Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск.
- 09:00 – Лижні перегони. Чоловіки, 15 км. + 15 км. Скіатлон.
- 10:30 — Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м.
- 14:00 — Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.
- 14:40 – Фрістайл. Жінки. Могул.
- 15:15 – Санний спорт. Чоловіки-одиночники.
Українці на Олімпіаді:
- 02:00. Санний спорт. Жінки. 5-й тренувальний заїзд (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).
- 03:30. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма (Анастасія Шаботова).
- 03:45. Санний спорт. Жінки. 6-й тренувальний заїзд (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).
- 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний узвіз (Іван Ковбаснюк).
- 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. 15км + 15км. Скіатлон (Руслан Перехода, Олексій Красовський).
- 09:06. Санний спорт. Двійки. 1-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).
- 09:30. Лижне двоборство. Простий трамплін/10км. 1-е офіційне тренування (Дмитро Мазурчук).
- 10:24. Санний спорт. Двійки. 2-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).
- 12:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. Пробний змагальний раунд (Євген Марусяк).
- 13.00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. 1-й раунд (Євген Марусяк).
- 13:30. Санний спорт. Чоловіки. 3-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).
- 14.00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. Фінальний раунд (Євген Марусяк, якщо кваліфікується).
- 15:15. Санний спорт. Чоловіки. 4-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій – якщо пройдуть кваліфікацію).
"Телеграф" нагадує, що першого ігрового дня українці не зуміли нав’язати боротьбу за медалі навіть у біатлоні, де посіли 13-те місце у змішаній естафеті. 5 лютого світ дізнався про імена нових олімпійських чемпіонів у шести дисциплінах.
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