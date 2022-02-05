Олімпіада в Пекіні: розклад змагань 2-го ігрового дня

Другий ігровий день на Іграх подарує світу сімох олімпійських чемпіонів.

У неділю, 6 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться другий медальний день. У Китаї розіграють сім комплектів нагород.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Медальні змагання 6 лютого пройдуть у сноуборді, гірських лижах, скіатлоні, ковзанярському спорті, стрибках з трампліна, могулі та санному спорті. Українців серед фаворитів у цих дисциплінах немає.

Розклад змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 6 лютого

Медальні змагання:

04:24 — Сноуборд. Жінки. Сноуборд-Слоупстайл.

05:00 – Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск.

09:00 – Лижні перегони. Чоловіки, 15 км. + 15 км. Скіатлон.

10:30 — Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м.

14:00 — Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.

14:40 – Фрістайл. Жінки. Могул.

15:15 – Санний спорт. Чоловіки-одиночники.

Українці на Олімпіаді:

02:00. Санний спорт. Жінки. 5-й тренувальний заїзд (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).

03:30. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма (Анастасія Шаботова).

03:45. Санний спорт. Жінки. 6-й тренувальний заїзд (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).

05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний узвіз (Іван Ковбаснюк).

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. 15км + 15км. Скіатлон (Руслан Перехода, Олексій Красовський).

09:06. Санний спорт. Двійки. 1-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).

09:30. Лижне двоборство. Простий трамплін/10км. 1-е офіційне тренування (Дмитро Мазурчук).

10:24. Санний спорт. Двійки. 2-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).

12:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. Пробний змагальний раунд (Євген Марусяк).

13.00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. 1-й раунд (Євген Марусяк).

13:30. Санний спорт. Чоловіки. 3-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).

14.00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. Фінальний раунд (Євген Марусяк, якщо кваліфікується).

15:15. Санний спорт. Чоловіки. 4-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій – якщо пройдуть кваліфікацію).

"Телеграф" нагадує, що першого ігрового дня українці не зуміли нав’язати боротьбу за медалі навіть у біатлоні, де посіли 13-те місце у змішаній естафеті. 5 лютого світ дізнався про імена нових олімпійських чемпіонів у шести дисциплінах.