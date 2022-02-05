Олимпиада в Пекине: расписание соревнований 2-го игрового дня
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Второй игровой день на Играх подарит миру семерых олимпийских чемпионов.
В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдет второй медальный день. В Китае разыграют 7 комплектов наград.
Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2022.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Медальные соревнования 6 февраля пройдут в сноуборде, горных лыжах, скиатлоне, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, могуле и санном спорте. Украинцев среди фаворитов в этих дисциплинах нет.
Расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине 6 февраля
Медальные соревнования:
- 04:24 — Сноуборд. Женщины. Сноуборд-слоупстайл.
- 05:00 – Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск.
- 09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 15 км + 15 км. Скиатлон.
- 10:30 – Конькобежный спорт. Мужчины. 5 000 м.
- 14:00 — Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин.
- 14:40 – Фристайл. Женщины. Могул.
- 15:15 – Санный спорт. Мужчины-одиночники.
Украинцы на Олимпиаде:
- 02:00. Санный спорт. Женщины. 5-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).
- 03:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа (Анастасия Шаботова).
- 03:45. Санный спорт. Женщины. 6-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).
- 05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк).
- 09:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15км + 15км. Скиатлон (Руслан Перехода, Алексей Красовский).
- 09:06. Санный спорт. Двойки. 1-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).
- 09:30. Лыжное двоеборье. Обычный трамплин/10км. 1-я официальная тренировка (Дмитрий Мазурчук).
- 10:24. Санный спорт. Двойки. 2-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).
- 12:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. Пробный соревновательный раунд (Евгений Марусяк).
- 13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. 1-й раунд (Евгений Марусяк).
- 13:30. Санный спорт. Мужчины. 3-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий).
- 14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. Финальный раунд (Евгений Марусяк, если квалифицируется).
- 15:15. Санный спорт. Мужчины. 4-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий – если пройдут квалификацию).
"Телеграф" напоминает, что в первый игровой день украинцы не сумели навязать борьбу за медали даже в биатлоне, где заняли 13-е место в смешанной эстафете. 5 февраля мир узнал имена новых олимпийских чемпионов в шести дисциплинах.
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