Укр

Олимпиада в Пекине: расписание соревнований 2-го игрового дня

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 05 февраля 2022, 21:14
Олимпийские игры в Пекине

Второй игровой день на Играх подарит миру семерых олимпийских чемпионов.

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдет второй медальный день. В Китае разыграют 7 комплектов наград.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Медальные соревнования 6 февраля пройдут в сноуборде, горных лыжах, скиатлоне, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, могуле и санном спорте. Украинцев среди фаворитов в этих дисциплинах нет.

Расписание соревнований на Олимпийских играх в Пекине 6 февраля

Медальные соревнования:

  • 04:24 — Сноуборд. Женщины. Сноуборд-слоупстайл.
  • 05:00 – Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск.
  • 09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 15 км + 15 км. Скиатлон.
  • 10:30 – Конькобежный спорт. Мужчины. 5 000 м.
  • 14:00 — Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин.
  • 14:40 – Фристайл. Женщины. Могул.
  • 15:15 – Санный спорт. Мужчины-одиночники.

Украинцы на Олимпиаде:

  • 02:00. Санный спорт. Женщины. 5-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).
  • 03:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа (Анастасия Шаботова).
  • 03:45. Санный спорт. Женщины. 6-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).
  • 05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк).
  • 09:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15км + 15км. Скиатлон (Руслан Перехода, Алексей Красовский).
  • 09:06. Санный спорт. Двойки. 1-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).
  • 09:30. Лыжное двоеборье. Обычный трамплин/10км. 1-я официальная тренировка (Дмитрий Мазурчук).
  • 10:24. Санный спорт. Двойки. 2-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).
  • 12:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. Пробный соревновательный раунд (Евгений Марусяк).
  • 13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. 1-й раунд (Евгений Марусяк).
  • 13:30. Санный спорт. Мужчины. 3-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий).
  • 14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. Финальный раунд (Евгений Марусяк, если квалифицируется).
  • 15:15. Санный спорт. Мужчины. 4-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий – если пройдут квалификацию).

"Телеграф" напоминает, что в первый игровой день украинцы не сумели навязать борьбу за медали даже в биатлоне, где заняли 13-е место в смешанной эстафете. 5 февраля мир узнал имена новых олимпийских чемпионов в шести дисциплинах.

Теги:
#Олимпиада 2022
Планы вторжения РФ в Украину могут "сливать" Западу даже сами российские чиновники
Политика
Россия готовит очередной повод для вторжения: где и какой провокации ждать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Планы вторжения РФ в Украину могут "сливать" Западу даже сами российские чиновники
Россия готовит очередной повод для вторжения: где и какой провокации ждать Украине
Дата публикации
Категория
Украинские фигуристы на Олимпиаде в Пекине
"Какие же мра*и": украинка раскрыла подлую ложь россиян на Олимпиаде
Дата публикации
Категория
Ситуация на Донбассе
На Донбассе оккупанты снова открыли огонь по селу: есть разрушения и раненый (фото)
Дата публикации
Категория
Зимняя Олимпиада-2022
Провал биатлонистов и неудержимая Норвегия: итоги 1-го дня Олимпиады в Пекине
Дата публикации
Категория
Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в Пекине 4 февраля
Шаг к большой войне: Путин прогнулся перед Китаем, но Украине стало только хуже