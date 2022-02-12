Росію хочуть прогнати з Олімпійських ігор: зроблена різка заява

Виступ росіян під прапором Олімпійського комітету Росії вважають помилкою.

Екскерівник Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річард Паунд після допінг-скандалу з росіянкою Камілою Валієвою на Олімпіаді-2022 зізнався, що росіян варто в майбутньому прибрати з Олімпійських ігор, поки вони не виправляться.

Відповідний коментар Ріді дав reuters.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Колишній глава WADA, який керував організацією до 2007 року, вважає, що Росії варто взяти тайм-аут на одну, дві Олімпіади, щоб вирішити всі проблеми з допінгом. Крім того, Ріді зазначив, що росіяни не покаялися, нічого не визнають, а покарання у вигляді позбавлення прапора та гімну до 2022 року є надто м’яким для них.

"У певний момент, якщо країна абсолютно невиправна, ви опиняєтеся в ситуації, коли цій країні необхідно оголосити тайм-аут. Можна було б сказати: ми можемо вам допомогти. У вас є проблема, ми допоможемо зосередитись на ній. Візьміть тайм-аут на одну, дві чи три Олімпіади, доки не візьмете все це під контроль", — цитує Ріді "Чемпіонат".

Нагадаємо, в допінг-пробі Каміли Валієвої від 25 грудня 2021 року було виявлено триметазидин. Наразі вирішується питання про її усунення. Валієва допомогла збірній Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграти командні змагання з фігурного катання на Олімпіаді в Пекіні.

12 лютого на Іграх-2022 проходить восьмий змагальний день. Усі медалісти дня та результати українців доступні у нас на сайті.