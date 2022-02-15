"Не хочете перевірити у мене в трусиках?": росіянка відповіла на звинувачення у шахрайстві на Олімпіаді

Збірна ОКР виграла обидві лижні естафети на іграх у Пекіні.

Шведський журналіст Томас Петтерссон запідозрив збірну Олімпійського комітету Росії (ОКР) з лижних гонок у шахрайстві на Олімпійських іграх-2022. Російська лижниця Вероніка Степанова висміяла це звинувачення.

Відповідний пост Вероніка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

У Швеції припустили, що успіх ОКР і Німеччини в жіночій естафеті, можливо, пов’язаний з використанням забороненої (у Європі) мазі для лиж з елементом, що містить фтор. У відповідь на цю публікацію Вероніка пожартувала, що її слід перевірити на наявність "моторчика".

"Коментатору шведської газети "Експрес" Томасу Петтерссону здається заборонений (в Європі) фтор C8 на наших естафетних лижах у Пекіні, він їх просто відчуває на відстані — навіть якщо їх там немає. Не хочете ще перевірити, чи немає у мене в трусиках забороненого моторчика як у Карлсона, який живе на даху? Обіцяю вам, це куди гучніший заголовок", — пожартувала Степанова.

Нагадаємо, жіноча збірна ОКР виграла лижну естафету, німкені посіли друге місце, а представниці Швеції — третє. Збірну України виключили зі змагань.

15 лютого на Іграх у Пекіні проходить 11-й ігровий день.