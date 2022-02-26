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Зінченко та Миколенко закликали Захід завдати Росії удару

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна України Новина оновлена 26 лютого 2022, 12:30
Збірна України

Українські футболісти звернулися до офіційних осіб.

Футболіст "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко на тлі великомасштабного вторгнення російської армії в Україну закликав прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, а також владу Британії завдати серйозного удару по РФ санкціями.

Відкритий лист до влади Британії Миколенко розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Містер Джонсон. Шановні члени Палати Лордів і Палати Громад. Ви, як ніхто інший, знаєте, що найближчими годинами й днями вирішуватиметься доля України, безпека кордонів Європи та майбутнє континенту. Українці щиро вдячні вам за підтримку та просування рішучих кроків ЄС щодо припинення путінської військової агресії.

Закликаю вас переконати прем’єр-міністра Угорщини та уряд Кіпру терміново підтримати звернення до керівництва Ради Європи та Єврокомісії щодо санкцій:

  • Відключення Росії від SWIFT та повне блокування російських банків;
  • Закриття європейського простору для російських літаків;
  • Заморожування та конфіскація майна російських олігархів на користь зруйнованої інфраструктури України;
  • Вихід російських компаній із MSCI;
  • Остаточна відмова від "Північного потоку — 2";
  • Відмова від купівлі нафти, газу та вугілля в Росії;
  • Санкції проти Путіна та Лаврова.

Від швидкості прийняття рішень залежить майбутнє України та всього цивілізованого світу", — написав Миколенко.

Крім того, футболіст "Манчестер Сіті" та національної команди Олександр Зінченко підтримав Миколенка і себе у сторіс розмістив подібний заклик до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Олександр Зінченко звернувся до Олафа Шольца
Олександр Зінченко звернувся до Олафа Шольца

Нагадаємо, тільки Угорщина поки що не згодна відключити Росію від SWIFT.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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