Зінченко та Миколенко закликали Захід завдати Росії удару
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Українські футболісти звернулися до офіційних осіб.
Футболіст "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко на тлі великомасштабного вторгнення російської армії в Україну закликав прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, а також владу Британії завдати серйозного удару по РФ санкціями.
Відкритий лист до влади Британії Миколенко розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Містер Джонсон. Шановні члени Палати Лордів і Палати Громад. Ви, як ніхто інший, знаєте, що найближчими годинами й днями вирішуватиметься доля України, безпека кордонів Європи та майбутнє континенту. Українці щиро вдячні вам за підтримку та просування рішучих кроків ЄС щодо припинення путінської військової агресії.
Закликаю вас переконати прем’єр-міністра Угорщини та уряд Кіпру терміново підтримати звернення до керівництва Ради Європи та Єврокомісії щодо санкцій:
- Відключення Росії від SWIFT та повне блокування російських банків;
- Закриття європейського простору для російських літаків;
- Заморожування та конфіскація майна російських олігархів на користь зруйнованої інфраструктури України;
- Вихід російських компаній із MSCI;
- Остаточна відмова від "Північного потоку — 2";
- Відмова від купівлі нафти, газу та вугілля в Росії;
- Санкції проти Путіна та Лаврова.
Від швидкості прийняття рішень залежить майбутнє України та всього цивілізованого світу", — написав Миколенко.
Крім того, футболіст "Манчестер Сіті" та національної команди Олександр Зінченко підтримав Миколенка і себе у сторіс розмістив подібний заклик до канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Нагадаємо, тільки Угорщина поки що не згодна відключити Росію від SWIFT.
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