Зінченко та Миколенко закликали Захід завдати Росії удару

Українські футболісти звернулися до офіційних осіб.

Футболіст "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко на тлі великомасштабного вторгнення російської армії в Україну закликав прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, а також владу Британії завдати серйозного удару по РФ санкціями.

Відкритий лист до влади Британії Миколенко розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Містер Джонсон. Шановні члени Палати Лордів і Палати Громад. Ви, як ніхто інший, знаєте, що найближчими годинами й днями вирішуватиметься доля України, безпека кордонів Європи та майбутнє континенту. Українці щиро вдячні вам за підтримку та просування рішучих кроків ЄС щодо припинення путінської військової агресії.

Закликаю вас переконати прем’єр-міністра Угорщини та уряд Кіпру терміново підтримати звернення до керівництва Ради Європи та Єврокомісії щодо санкцій:

Відключення Росії від SWIFT та повне блокування російських банків;

Закриття європейського простору для російських літаків;

Заморожування та конфіскація майна російських олігархів на користь зруйнованої інфраструктури України;

Вихід російських компаній із MSCI;

Остаточна відмова від "Північного потоку — 2";

Відмова від купівлі нафти, газу та вугілля в Росії;

Санкції проти Путіна та Лаврова.

Від швидкості прийняття рішень залежить майбутнє України та всього цивілізованого світу", — написав Миколенко.

Крім того, футболіст "Манчестер Сіті" та національної команди Олександр Зінченко підтримав Миколенка і себе у сторіс розмістив подібний заклик до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Олександр Зінченко звернувся до Олафа Шольца

Нагадаємо, тільки Угорщина поки що не згодна відключити Росію від SWIFT.