Футболіст збірної України застряг у росії через контракт

Іванісеня не повторив приклад Ракицького.

Колишній футболіст луганської "Зорі" та збірної України Дмитро Іванісеня, який до повномасштабної війни скаржився на злих українців, не може покинути російський клуб через умови контракту.

Про це розповів нападник "Зорі" Артем Громов, передає footballua.tv.

Громов, який товаришує з Іванісенею, повідомив, що той не може піти з ФК "Крилья Совєтов", адже тоді "йому доведеться продати себе частинами".

"Друзі чи родичі в Росії? Один мій друг Діма Іванісеня там застряг. Він не може вирватися звідти, оскільки "Крилья Совєтов" не дозволяють йому розірвати контракт. Йому виставляють такі рахунки за розрив контракту, що йому доведеться продати себе по частинах", — заявив Громов.

Нагадаємо, Іванісеня приєднався до ФК "Крилтя Совєтов" у 2021 році на правах вільного агента, попри війну на Донбасі. Футболіста жорстко критикували співвітчизники, але він просто закрив доступ до своїх соціальних мереж. Контракт півзахисника із російським клубом діє до 30 червня 2024 року. До речі, на його рахунку один матч за національну команду України.

Раніше український футболіст Ярослав Ракицький розірвав контракт із "Зенітом" і повернувся до України.

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