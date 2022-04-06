Дружина Зінченка послала на**й росіян на прохання говорити російською (відео)

Українка зрозуміла, що немає сенсу звертатися до росіян.

До росіян більше не варто "стукатися", адже в цьому немає жодного сенсу на 42-й день війни.

З такою заявою виступила Влада Зінченко, дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка, під час інтерв’ю на YouTube-каналі Денисов Time.

Влада російською мовою послала росіян, щоб вони зрозуміли, а потім перейшла українською.

"Все, що я можу сказати цією мовою, щоб мене почуло якнайбільше росіян — йдіть на**й. Вибачатися за ці слова я не буду. Це все. Тепер я хочу перейти на українську мову. Я вважаю, Олександре Анатолійовичу, що після стількох днів війни продовжувати стукатися до російського народу — немає жодного сенсу. Краще підійду і тричі головою об стіну вдарюся, користі отримаю більше. Як мінімум, кровотік у голові покращає", — заявила Влада.

Журналіст Андрій Сеньків підтримав Владу, яка перестала загравати із росіянами.

"Олександр Денисов робить рубрику на ютуб-каналі ТК Футбол 1. Рубрику, яка мене дратувала і бісить до ус**чки. Там треба говорити тільки російською мовою. Щоб достукатися, щоб якнайбільше росіян побачили правду. Журналістка Футболів, блогер і дружина Олександра Зінченка Влада нарешті зупинила цей треш. І як зупинила!" — написав Сеньків.

Раніше повідомлялося, що Зінченко адресував путіну повідомлення ще до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, футболіст збірної України Іванісеня досі грає в росії через контракт.