"Горіти вам у пеклі, с*ки путінські": батько українського "олімпійця" загинув, захищаючи Україну

Герой загинув під Ізюмом.

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в останню путь провели Сергія Воробйова, який з перших днів агресії росії став на захист батьківщини.

Про це повідомили на сторінці ВО "Свобода" Кам’янське у Facebook.

Повідомляється, що Сергій загинув у бою з російськими окупантами під Ізюмом. Він воював у складі Добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ". У пресслужбі батальйону зазначили, що Воробйов був завжди в перших рядах — на Революції Гідності, волонтером з перших днів війни, воював в Україні в Пісках, а з першого дня повномасштабного вторгнення рф він вирушив на захист Києва.

Син Сергія, відомий український гімнаст Олександр Воробйов, на своїй сторінці у Facebook побажав смерті кривавому диктатору володимиру путіну, який наказав напасти на Україну.

"Горіти вам у пеклі с*ки путінські! Мета цього посту не жалість, а щоб якнайбільше людей побажали путіну здохнути", — написав спортсмен.

Нагадаємо, Олександр Воробйов виграв "бронзу" на Олімпійських іграх у Пекіні (у 2008 році) у вправах на кільцях.

Раніше повідомлялося, що в бою під Гуляйполем (Запорізька область) загинув український баскетбольний рефері.

Нагадаємо, у бою за Чернігів було вбито українського боксера.