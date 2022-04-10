Український рефері загинув у бою з окупантами

Герой судив матчі чемпіонату України з баскетболу.

У суботу, 9 квітня, на 45 день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про смерть баскетбольного рефері Юрія Немченка.

Про це повідомила Федерація баскетболу України (ФБУ) на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що Юрій вирушив на фронт із перших днів повномасштабного вторгнення рф. Немченко загинув у бою 31 березня під Гуляйполем (Запорізька область). У загиблого залишилася дружина та троє маленьких дітей, молодшому синові два роки.

Юрій працював суддею на матчах Першої ліги з баскетболу, а також займався тренерською діяльністю, зокрема працював із дітьми у Запорізькій ДЮСШ.

"Федерація баскетболу України висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять та слава Герою!" — висловили співчуття у ФБУ.

Нагадаємо, у боях під Черніговом загинув український боксер. А в Ірпені, на жаль, не стало ще одного захисника-спортсмена України. В Авдіївці російські окупанти вбили колишнього футболіста "Кривбасу", який воював проти росії з перших днів АТО. Ще один герой-спортсмен загинув, захищаючи Маріуполь.