Перша країна заборонила своїм спортсменам змагатися в рф та Білорусі
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З агресорами не хочуть змагатись
У четвер, 28 квітня, на 64-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Латвії заборонили своїм спортсменам змагатися на турнірах у росії та Білорусі.
Про це повідомляє офіційний сайт сейму Латвії.
Сейм в останньому читанні підтримав визнані терміновими поправки до Закону про спорт, які передбачають заборону зареєстрованим у Латвії спортивним командам брати участь у національних чемпіонатах та кубкових змаганнях росії чи Білорусі. Заборона діє і для міжнародних ліг, де більше половини команд представляють рф або Білорусь.
Крім того, поправки забороняють спортсменам брати участь у змаганнях, які проходять у росії чи Білорусі. Ті, хто будуть порушувати цю заборону, не будуть допущені до збірної, а також не зможуть отримати кошти з державного чи місцевого бюджету для покриття витрат на тренування чи змагання. Також Латвійським організаціям тепер заборонено співпрацювати зі спортивними агентами рф та Білорусі.
Нагадаємо, латвійський саночник Крістенс Путінс був змушений поміняти прізвище, щоб його не асоціювали з окупантами.
Раніше повідомлялося, що кривавий диктатор володимир путін раптом згадав про конвенцію ООН, говорячи про дискримінацію російських спортсменів.
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