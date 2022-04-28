Перша країна заборонила своїм спортсменам змагатися в рф та Білорусі

З агресорами не хочуть змагатись

У четвер, 28 квітня, на 64-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Латвії заборонили своїм спортсменам змагатися на турнірах у росії та Білорусі.

Про це повідомляє офіційний сайт сейму Латвії.

Сейм в останньому читанні підтримав визнані терміновими поправки до Закону про спорт, які передбачають заборону зареєстрованим у Латвії спортивним командам брати участь у національних чемпіонатах та кубкових змаганнях росії чи Білорусі. Заборона діє і для міжнародних ліг, де більше половини команд представляють рф або Білорусь.

Крім того, поправки забороняють спортсменам брати участь у змаганнях, які проходять у росії чи Білорусі. Ті, хто будуть порушувати цю заборону, не будуть допущені до збірної, а також не зможуть отримати кошти з державного чи місцевого бюджету для покриття витрат на тренування чи змагання. Також Латвійським організаціям тепер заборонено співпрацювати зі спортивними агентами рф та Білорусі.

Читайте також: Категорія Спорт "Шаховий Іуда": росіяни проклинають путінського спортсмена Шахіст не на жарт розлютив своїх співвітчизників.

Нагадаємо, латвійський саночник Крістенс Путінс був змушений поміняти прізвище, щоб його не асоціювали з окупантами.

Раніше повідомлялося, що кривавий диктатор володимир путін раптом згадав про конвенцію ООН, говорячи про дискримінацію російських спортсменів.