Заряджай на Збірну України у товариському матчі проти Борусії!

Сьогодні, 11 травня, Збірна України проведе товариський матч проти "Борусії" з Менхенгладбаху у Німеччині. Зустріч почнеться о 21:45 за київським часом.

Поєдинок з Боруссією стане першим матчем для збірної України в рамках підготовки до матчу відбору на ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Також ця серія товариських матчів направлена на підтримку України та підняття бойового козацького духу українців!

Наразі "Боруссія" займає 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Аналітики Parimatch Ukraine Parimatch Ukraine оцінюють шанси на перемогу нашої Збірної у сьогоднішньому матчі у 40%, ймовірність, що переможуть господарі – у 31%, та те, що в основний час команди зіграють внічию – у 29%. Зробити власний прогноз та додати драйву до перегляду можна на платформі першого легального букмекера Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine.

Сьогоднішня гра пройде на стадіоні Боруссія Парк. Для українців вхід на арену є безкоштовним. Подивитись матч в прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 1", сервісі OLL.tv, а також на офіційному каналі УАФ в Youtube.

Вболіваймо за Україну! Заряджай на своїх!