Де і коли дивитись фінал Ліги Європи 2021/22

У травні визначаться усі переможці єврокубків

У середу, 18 травня, у другому за значущістю футбольному єврокубку відбудеться вирішальний матч — німецький "Айнтрахт" зіграє з шотландським "Рейнджерс".

В Україні цю гру можна буде подивитися у прямому ефірі на megogo та Volia TV.

Поєдинок "Айнтрахт" — "Рейнджерс" відбудеться у Севільї (Іспанія), початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Сервіси megogo та Volia TV покажуть гру за підпискою.

Нагадаємо, франкфуртський "Айнтрахт" вийшов у плей-офф ЛЕ з першого місця у групі, де йому протистояли "Олімпіакос", "Фенербахче" та "Антверпен". У першому раунді плей-офф німці здолали "Бетіс" (2:1, 1:1), у чвертьфіналі — "Барселону" (1:1, 2:3), а в 1/2 фіналу — "Вест Гем" (2: 1, 1:0).

"Рейнджерс" із Глазго посів 2-е місце у групі, де виступав із "Ліоном", "Спартою" та "Брондбю". У стиковому раунді шотландці пройшли "Борусію" Д (2:2, 4:2). У 1/8 фіналу "Рейндерс" вибив "Црвену Звєзду" (2:1, 0:3), у 1/4 фіналу — "Брагу" (3:1, 0:1), а у півфіналі — РБ Лейпциг (3 :1, 0:1).

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