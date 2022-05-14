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"Спортсмен століття" відповів російському пропагандисту на "маразматика та агента ЦРУ"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Губернієв та Олександр Тихонов Новина оновлена 14 травня 2022, 18:35
Дмитро Губернієв та Олександр Тихонов

Колишній спортсмен та коментатор знову посварилися

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону (у складі збірної СРСР) Олександр Тихонов, який вважає, що Захід приповзе до росії на колінах, і коментатор Дмитро Губернієв посварилися в мережі.

Тихонов у коментарі metaratings.ru заявив, що тренер з фігурного катання Етері Тутберідзе поводиться по-хамськи, їдучи до дочки в США.

На це відреагував Губернієв, який назвав Тихонова маразматиком та агентом ЦРУ.

"Тихонов – маразматик, який нічого не розуміє у фігурному катанні, тому до його слів не можна серйозно ставитися. Взагалі багато честі обговорювати нинішнього Тихонова, мені здається. Мало того, що він маразматик, який ненавидить російське фігурне катання, він ще й агент ЦРУ, мабуть", — цитує Губернієва sport24.

Тихонов після цього заявив, що він спортсмен століття, а Губернієва ненавидить все населення росії.

"Він висловився про мене? Що мені йому сказати? Єдина людина, яка названа спортсменом століття! І за всю історію світового спорту такого не було! Це Тихонов у нас. Мої результати вписані в історію та книгу рекордів Гіннесса! А він хто? Губернієв — весляр третього розряду!" — цитує Тихонова sport24.

У мережі зі сміхом сприйняли сварку "жаби та гадюки".

У мережі висміяли сварку Тихонова та Губернієва
У мережі висміяли сварку Тихонова та Губернієва

Нагадаємо, що саме Губернієв був ведучим на путінському шабаші в Москві. До речі, туди прийшли кілька топспортсменів рф.

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#Україна #Росія