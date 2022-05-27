"Хочу грати у футбол у Маріуполі": 6-річний хлопчик-сирота написав Борису Джонсону зворушливий лист (фото)
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Росіяни вбили батьків дитини
Маленький український хлопчик Ілля Костушевич, який у 6 років втратив батьків у Маріуполі, написав листа прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Раніше Борис звернувся до українських дітей.
Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря" в Instagram.
Батьки хлопчика загинули внаслідок ракетного обстрілу з боку росіян. Іллю з блокади вивезли волонтери, зараз про хлопчика дбає родина зі Слов’янська. Дитина вирішила написати Борису Джонсону листа у відповідь, а доставити його допоможе ФК "Шахтар".
"Дорогий Борисе Джонсоне! Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років", — написав Ілля.
Як повідомлялося, Джонсон пропонує Україні новий міжнародний альянс замість ЄС. Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко вважає, що подібний союз може сподобатися і росії.