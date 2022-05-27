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"Хочу грати у футбол у Маріуполі": 6-річний хлопчик-сирота написав Борису Джонсону зворушливий лист (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ілля Костушевич написав Джонсону листа Новина оновлена 27 травня 2022, 21:35
Ілля Костушевич написав Джонсону листа

Росіяни вбили батьків дитини

Маленький український хлопчик Ілля Костушевич, який у 6 років втратив батьків у Маріуполі, написав листа прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Раніше Борис звернувся до українських дітей.

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря" в Instagram.

Батьки хлопчика загинули внаслідок ракетного обстрілу з боку росіян. Іллю з блокади вивезли волонтери, зараз про хлопчика дбає родина зі Слов’янська. Дитина вирішила написати Борису Джонсону листа у відповідь, а доставити його допоможе ФК "Шахтар".

"Дорогий Борисе Джонсоне! Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років", — написав Ілля.

Лист Іллі Костушевича Борису Джонсону
Лист Іллі Костушевича Борису Джонсону
Лист Бориса Джонсона українським дітям

Як повідомлялося, Джонсон пропонує Україні новий міжнародний альянс замість ЄС. Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко вважає, що подібний союз може сподобатися і росії.

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#Україна #Росія #Війна з Росією