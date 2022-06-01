Батько Макгрегора жорстко нагрубив Зеленському
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Зеленський раніше був фанатом Макгрегора
Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно розкрив план деокупації країни, розкритикував ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора за фото з путіним 4-річної давності й нарвався на "відповідь" з боку батька зірки ММА.
Батько знаменитого бійця Тоні Макгрегор досить грубо відповів президенту України, передає Sundayworld.
Тоні закликав Зеленського більше ніколи не згадувати ім’я його сина.
"Зеленський, бійся у своїй війні й тримай ім’я мого сина якнайдалі від свого й******о рота", — сказав Макгрегор-старший.
Нагадаємо, Зеленський на зустрічі з високопоставленими ірландськими політиками в Києві зізнався, що раніше був фанатом Макгрегора, але змінив свою думку через фото спортсмена з президентом рф володимиром путіним. Чотири роки тому Макгрегор опублікував у Instagram фотографію з путіним на фіналі ЧС-2018 у росії. Він підписав знімок: "Цей чоловік — один з найбільших лідерів нашого часу, і для мене було честю бути присутнім разом з ним на такій визначній події".
Раніше Зеленський розповів, скільки зерна рф заблокувала в українських портах.
Нагадаємо, Зеленський зізнався, що США пропонували евакуювати людей за рік до повномасштабного вторгнення рф.