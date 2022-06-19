"Спорт поза політикою": український боксер Редкач похвалився знімком із російським чемпіоном

Український спортсмен не бачить у знімку з росіянином нічого поганого

У неділю, 19 червня, на 116-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну уродженець Сумської області Іван Редкач вирішив похвалитися знімком з чемпіоном світу за версією WBA у напівважкій вазі росіянином Дмитром Біволом.

Відповідний знімок українець опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Редкач заявив, що для нього спорт поза політикою, хоча у світі цей принцип уходить в історію. Також спортсмен вважає, що боксери працюють у рази більше, ніж політики.

"Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і уходить в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, але для мене спорт залишається поза політикою. Бо спортсмени старанно працюють, а в цьому випадку потом і кров'ю – жоден політик так не працює за рахунку держбюджету у своїх кишенях. Не треба плутати лазню із вахтою", — написав боксер.

У мережі боксеру відразу нагадали про звірства росіян в Україні, а також присоромили спортсмена.

Українці розкритикували Редкача за фото з Біволом

Раніше повідомлялося, що Майк Тайсон неоднозначно висловився про війну в Україні. Пізніше боксер заявив, що він з українським народом.