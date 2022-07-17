Можливий суперник для "Динамо": де і коли дивитися жеребкування Ліги Європи

Кияни виступають у Лізі чемпіонів, але можуть опуститися у Лігу Європи

У понеділок, 18 липня, у Будинку європейського футболу у Ньоні відбудеться жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА-2022/23. Подивитися церемонію можна на UEFA TV. Початок о 14:00 за київським часом.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Більшість учасників цього раунду ЛЄ стануть команди, які вилетять із Ліги чемпіонів (2-й відбірковий раунд).

Київське "Динамо" у разі поразки від "Фенербахче" у другому відбірному раунді Ліги чемпіонів опиниться у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Учасники 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

Шлях чемпіонів

Матч 1 "Ференцварош" (HUN)/"Слован" (SVK)

Матч 2 "Динамо" Загреб (CRO)/"Шкупі" (MKD)

Матч 3 "Карабах" (AZE)/"Цюрих" (SUI)

Матч 4 ХІК (FIN)/"Вікторія" (CZE)

Матч 5 "Лінфілд" (NIR)/"Буде-Глімт" (NOR)

Матч 6 "Жальгіріс" (LTU)/"Мальме" (SWE)

Матч 7 "Лудогорець" (BUL)/"Шемрок Роверс" (IRL)

Матч 8 "Марібор" (SVN)/"Шериф" (MDA)

Матч 9 "Маккабі" Хайфа (ISR)/"Олімпіакос" (GRE)

Матч 10 "Пюнік" (ARM)/"Дюделанж" (LUX)

Основний шлях

Сіяні

"Партизан" (SRB)

"Словацко" (CZE)

Несіяні

Матч 1 "Мітьюлланд" (DEN)/АЕК Ларнака (CYP)

Матч 2 "Динамо" Київ (UKR)/"Фенербахче" (TUR)

Процедура жеребкування

У Шляху чемпіонів жереб буде сліпим — кожна команда може зіграти з кожною, а ось в Основному шляху двом сіяним клубам дістанеться дві несіяні команди, які вилетіли з ЛЧ.

На цій стадії турніру клуби з однієї асоціації зустрітися не можуть. Крім того, не можуть зустрітися клуби з Вірменії та Азербайджану, тож "Пюнік" (ARM) ніяк не потрапить на "Карабах" (AZE). Потенційними суперниками "Динамо" у цьому раунді являються "Партизан" і "Словацко".

Додамо, що 18 липня також відбудеться жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та Ліги конференцій. До речі, якщо "Динамо" пройде "Фенербахче", то "Біло-сині" отримають в ЛЧ у суперники одну із несіяних команд.

Раніше повідомлялося, де і коли дивитися перший матч "Динамо" з "Фенербахче". До речі, букмекери насилу визначили лідера в цій парі.