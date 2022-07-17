"Динамо" дізнається про потенційного суперника: де і коли дивитися жеребкування Ліги чемпіонів

Киянам ще потрібно пройти 2-й кваліфікаційний раунд

У понеділок, 18 липня, у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У прямому ефірі захід покаже UEFA TV.

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій. Початок церемонії о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що матчі 2-го кваліфікаційного раунду ще не відбулися.

Хто бере участь

Шлях чемпіонів

Група 1

Сіяні:

Матч 1 "Динамо" Загреб (CRO)/"Шкупі" (MKD)

Матч 2 "Маккабі" Хайфа (ISR)/"Олімпіакос" (GRE)

Матч 3 "Карабах" (AZE)/"Цюрих" (SUI)

Несіяні:

Матч 4 "Лудогорець" (BUL)/"Шемрок Роверс" (IRL)

Матч 5 "Ференцварош" (HUN)/"Слован" (SVK)

"Аполлон" Лімасол (CYP)

Група 2

Сіяні :

"Црвена Зірка" (SRB)

Матч 6 ХІК (FIN)/"Вікторія" Плзень (CZE)

Матч 7 "Жальгіріс" (LIT)/"Мальме" (SWE)

Матч 8 "Марібор" (SVN)/"Шериф" (MDA)

Матч 9 "Лінфілд" (NIR)/"Буде-Глімт" (NOR)

Матч 10 "Пюнік" (ARM)/"Дюделанж" (LUX)

Шлях представників ліг

Сіяні

"Бенфіка" (POR)

"Рейнджерс" (SCO)

Матч 1 "Динамо" Київ (UKR) — "Фенербахче" (TUR)

ПСВ (NED)

Несіяні

"Монако" (FRA)

Матч 2 "Мітьюлланд" (DEN) — АЕК Ларнака (CYP)

"Штурм" (AUT)

"Юніон" (BEL)

Процедура жеребкування

Буде проведено два жеребкування: одне – для 12 представників Шляху чемпіонів, друге – для восьми команд Шляху представників ліг. Учасників поділили порівну на сіяних та несіяних відповідно до їхнього положення у клубному рейтингу УЄФА. Під час жеребкування сіяні команди отримають у суперники несіяні клуби. На цій стадії турніру клуби з однієї асоціації не можуть грати один проти одного.

Таким чином, переможець пари "Динамо" (Київ) — "Фенербахче" може отримати у суперники:

"Монако" (Франція);

"Штурм" (Австрія);

"Уніон" (Бельгія);

переможця пари "Мітьюлланд" (Данія)/АЕК (Ларнака, Кіпр).

Якщо "Динамо" програє, то воно опиниться у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії ЛЕ також відбудеться 18 липня. Також цього дня відбудеться жеребкування 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій, де імена потенційних суперників дізнаються "Ворскла" та "Зоря".

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