"Динамо" дізнається про потенційного суперника: де і коли дивитися жеребкування Ліги чемпіонів
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Киянам ще потрібно пройти 2-й кваліфікаційний раунд
У понеділок, 18 липня, у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У прямому ефірі захід покаже UEFA TV.
Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій. Початок церемонії о 13:00 за київським часом.
Зазначимо, що матчі 2-го кваліфікаційного раунду ще не відбулися.
Хто бере участь
Шлях чемпіонів
Група 1
Сіяні:
Матч 1 "Динамо" Загреб (CRO)/"Шкупі" (MKD)
Матч 2 "Маккабі" Хайфа (ISR)/"Олімпіакос" (GRE)
Матч 3 "Карабах" (AZE)/"Цюрих" (SUI)
Несіяні:
Матч 4 "Лудогорець" (BUL)/"Шемрок Роверс" (IRL)
Матч 5 "Ференцварош" (HUN)/"Слован" (SVK)
"Аполлон" Лімасол (CYP)
Група 2
Сіяні :
"Црвена Зірка" (SRB)
Матч 6 ХІК (FIN)/"Вікторія" Плзень (CZE)
Матч 7 "Жальгіріс" (LIT)/"Мальме" (SWE)
Матч 8 "Марібор" (SVN)/"Шериф" (MDA)
Матч 9 "Лінфілд" (NIR)/"Буде-Глімт" (NOR)
Матч 10 "Пюнік" (ARM)/"Дюделанж" (LUX)
Шлях представників ліг
Сіяні
"Бенфіка" (POR)
"Рейнджерс" (SCO)
Матч 1 "Динамо" Київ (UKR) — "Фенербахче" (TUR)
ПСВ (NED)
Несіяні
"Монако" (FRA)
Матч 2 "Мітьюлланд" (DEN) — АЕК Ларнака (CYP)
"Штурм" (AUT)
"Юніон" (BEL)
Процедура жеребкування
Буде проведено два жеребкування: одне – для 12 представників Шляху чемпіонів, друге – для восьми команд Шляху представників ліг. Учасників поділили порівну на сіяних та несіяних відповідно до їхнього положення у клубному рейтингу УЄФА. Під час жеребкування сіяні команди отримають у суперники несіяні клуби. На цій стадії турніру клуби з однієї асоціації не можуть грати один проти одного.
Таким чином, переможець пари "Динамо" (Київ) — "Фенербахче" може отримати у суперники:
- "Монако" (Франція);
- "Штурм" (Австрія);
- "Уніон" (Бельгія);
- переможця пари "Мітьюлланд" (Данія)/АЕК (Ларнака, Кіпр).
Якщо "Динамо" програє, то воно опиниться у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії ЛЕ також відбудеться 18 липня. Також цього дня відбудеться жеребкування 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій, де імена потенційних суперників дізнаються "Ворскла" та "Зоря".
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