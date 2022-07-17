"Динамо" узнает потенциального соперника: где и когда смотреть жеребьевку Лиги чемпионов

Киевлянам еще нужно пройти 2-й квалификационный раунд

В понедельник, 18 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В прямом эфире мероприятие покажет UEFA TV.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени.

Отметим, матчи 2-го квалификационного раунда еще не состоялись.

Кто участвует

Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные:

Матч 1 "Динамо" Загреб (CRO) / "Шкупи" (MKD)

Матч 2 "Маккаби" Хайфа (ISR) / "Олимпиакос" (GRE)

Матч 3 "Карабах" (AZE) / "Цюрих" (SUI)

Несеяные:

Матч 4 "Лудогорец" (BUL) / "Шэмрок Роверс" (IRL)

Матч 5 "Ференцварош" (HUN) / "Слован" (SVK)

"Аполлон" Лимасол (CYP)

Группа 2

Сеяные:

"Црвена Звезда" (SRB)

Матч 6 ХИК (FIN) / "Виктория" Пльзень (CZE)

Матч 7 "Жальгирис" (LIT) / "Мальме" (SWE)

Матч 8 "Марибор" (SVN) / "Шериф" (MDA)

Матч 9 "Линфилд" (NIR) / "Буде-Глимт" (NOR)

Матч 10 "Пюник" (ARM) / "Дюделанж" (LUX)

Путь представителей лиг

Сеяные

"Бенфика" (POR)

"Рейнджерс" (SCO)

Матч 1 "Динамо" Киев (UKR) — "Фенербахче" (TUR)

ПСВ (NED)

Несеяные

"Монако" (FRA)

Матч 2 "Митьюлланд" (DEN) — АЕК Ларнака (CYP)

"Штурм" (AUT)

"Юнион" (BEL)

Процедура жеребьевки

Будет проведено две жеребьевки: одна — для 12 представителей Пути чемпионов, вторая — для восьми команд Пути представителей лиг. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге УЕФА. Во время жеребьевки сеянные команды получат в соперники несеянные клуби. На этой стадии турнира клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.

Таким образом, победитель пары "Динамо" (Киев) — "Фенербахче" может получить в соперники:

"Монако" (Франция);

"Штурм" (Австрия);

"Унион" (Бельгия);

победитель пары "Митьюлланд" (Дания) / АЕК (Ларнака, Кипр).

Если "Динамо" проиграет, то оно окажется в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии ЛЕ также состоится 18 июля. Также в этот день состоится жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги конференций, где имена потенциальных соперников узнают "Ворскла" и "Заря".

Ранее сообщалось, что 9-летний украинский футболист "Руха" собрал большие деньги для украинских защитников.

Напомним, в россии задумались над созданием "русской ФИФА".