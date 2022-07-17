"Динамо" узнает потенциального соперника: где и когда смотреть жеребьевку Лиги чемпионов
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Киевлянам еще нужно пройти 2-й квалификационный раунд
В понедельник, 18 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В прямом эфире мероприятие покажет UEFA TV.
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени.
Отметим, матчи 2-го квалификационного раунда еще не состоялись.
Кто участвует
Путь чемпионов
Группа 1
Сеяные:
Матч 1 "Динамо" Загреб (CRO) / "Шкупи" (MKD)
Матч 2 "Маккаби" Хайфа (ISR) / "Олимпиакос" (GRE)
Матч 3 "Карабах" (AZE) / "Цюрих" (SUI)
Несеяные:
Матч 4 "Лудогорец" (BUL) / "Шэмрок Роверс" (IRL)
Матч 5 "Ференцварош" (HUN) / "Слован" (SVK)
"Аполлон" Лимасол (CYP)
Группа 2
Сеяные:
"Црвена Звезда" (SRB)
Матч 6 ХИК (FIN) / "Виктория" Пльзень (CZE)
Матч 7 "Жальгирис" (LIT) / "Мальме" (SWE)
Матч 8 "Марибор" (SVN) / "Шериф" (MDA)
Матч 9 "Линфилд" (NIR) / "Буде-Глимт" (NOR)
Матч 10 "Пюник" (ARM) / "Дюделанж" (LUX)
Путь представителей лиг
Сеяные
"Бенфика" (POR)
"Рейнджерс" (SCO)
Матч 1 "Динамо" Киев (UKR) — "Фенербахче" (TUR)
ПСВ (NED)
Несеяные
"Монако" (FRA)
Матч 2 "Митьюлланд" (DEN) — АЕК Ларнака (CYP)
"Штурм" (AUT)
"Юнион" (BEL)
Процедура жеребьевки
Будет проведено две жеребьевки: одна — для 12 представителей Пути чемпионов, вторая — для восьми команд Пути представителей лиг. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге УЕФА. Во время жеребьевки сеянные команды получат в соперники несеянные клуби. На этой стадии турнира клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга.
Таким образом, победитель пары "Динамо" (Киев) — "Фенербахче" может получить в соперники:
- "Монако" (Франция);
- "Штурм" (Австрия);
- "Унион" (Бельгия);
- победитель пары "Митьюлланд" (Дания) / АЕК (Ларнака, Кипр).
Если "Динамо" проиграет, то оно окажется в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии ЛЕ также состоится 18 июля. Также в этот день состоится жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги конференций, где имена потенциальных соперников узнают "Ворскла" и "Заря".
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