Возможный соперник для "Динамо": где и когда смотреть жеребьевку Лиги Европы

Киевляне выступают в Лиге чемпионов, но могут опуститься в Лигу Европы

В понедельник, 18 июля, в Доме европейского футбола в Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА-2022/23. Посмотреть церемонию можно на UEFA TV. Начало — в 14:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Большинство участников этого раунда ЛЕ станут команды, которые вылетят из Лиги чемпионов (2-й отборочный раунд).

Киевское "Динамо" в случае поражения от "Фенербахче" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов окажется в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Участники 3-го квалификационного раунда ЛЕ

Путь чемпионов

Матч 1 "Ференцварош" (HUN) / "Слован" (SVK)

Матч 2 "Динамо" Загреб (CRO) / "Шкупи" (MKD)

Матч 3 "Карабах" (AZE) / "Цюрих" (SUI)

Матч 4 ХИК (FIN) / "Виктория" (CZE)

Матч 5 "Линфилд" (NIR) / "Буде-Глимт" (NOR)

Матч 6 "Жальгирис" (LTU) / "Мальме" (SWE)

Матч 7 "Лудогорец" (BUL) / "Шэмрок Роверс" (IRL)

Матч 8 "Марибор" (SVN) / "Шериф" (MDA)

Матч 9 "Маккаби" Хайфа (ISR) / "Олимпиакос" (GRE)

Матч 10 "Пюник" (ARM) / "Дюделанж" (LUX)

Основной путь

Сеяные

"Партизан" (SRB)

"Словацко" (CZE)

Несеяные

Матч 1 "Митьюлланд" (DEN) / АЕК Ларнака (CYP)

Матч 2 "Динамо" Киев (UKR) / "Фенербахче" (TUR)

Процедура жеребьевки

В Пути чемпионов жребий будет слепым — каждая команда может сыграть с каждой, а вот в Основном пути двум сеяным клубам достанется две несеянные команды, вылетевшие из ЛЧ.

На этой стадии турнира клубы из одной ассоциации встретиться не могут. Кроме того, не могут встретиться клубы из Армении и Азербайджана, поэтому "Пюник" (ARM) никак не попадет на "Карабах" (AZE). Потенциальными соперниками "Динамо" в этом раунде являются "Партизан" и "Словацко".

Добавим, что 18 июля также состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. К слову, если "Динамо" пройдет "Фенербахче", то "Бело-синие" получат в ЛЧ в соперники одну из несеянных команд.

Ранее сообщалось, где и когда смотреть первый матч "Динамо" с "Фенербахче". К слову, букмекеры с трудом определили фаворита в этой паре.