"Справжній чоловік": на Донбасі загинув боксер-спецпризначенець

Ще один спортсмен віддав життя за Україну

На повномасштабній війні з російськими окупантами, яка триває вже 169 днів, загинув український боксер Володимир Торогой.

Про це повідомляє Федерація боксу України (ФБУ) у Facebook. Боксер займався боксом у Чернівцях у клубі "Колізей-Машзавод".

"З великою скорботою повідомляємо, що на війні з російськими загарбниками загинув боксер із Чернівців Володимир Торогой… Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам’ять", — повідомили у пресслужбі ФБУ.

У клубі бійця висловили співчуття у зв'язку із загибеллю їхнього учня: "Ти був дуже добрим, миролюбним, вихованим хлопцем. Справжній чоловік", — написали в клубі "Колізей-Машзавод" у Facebook.

У Чернівецькому ліцеї №12, де навчався спортсмен, повідомили, що Володимир загинув на Донеччині. А на сайті irp.te.ua уточнили, що Торогой служив у ОБСП, а у 2021 році після одруження переїхав жити у Тернопіль.

Раніше повідомлялося, що "Український отаман" Олег Прудкий віддав життя, захищаючи батьківщину.

Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками загинув боксер із Чернігова Ярослав Рудич.