Король Лев сів у в’язницю. Він бив дружину

Маріо Чіполліні три роки проведе за ґратами

Колишнього італійського велогонщика Маріо Чіполліні визнано винним у насильстві над своєю колишньою дружиною Сабріною Ландуччі та її переслідуванні. Раніше бразильському футболісту дали термін за зґвалтування.

55-річний Маріо проведе три роки за ґратами та заплатить своїй жертві 85 тисяч євро моральної компенсації. Прокурори просили для легенди велоспорту покарання у вигляді 2,5 років ув’язнення, проте суддя виніс ще більш суворий вирок, повідомляє Спорт24.

Додамо, що Маріо Чіполліні є рекордсменом за кількістю перемог на етапах Джиро д’Італія (42) та чемпіоном світу-2002. За свою зачіску та манеру одягатися Маріо отримав прізвисько у велотурі Король Лев.

Раніше ми розповідали, що школяр став героєм мережі, обігнавши професійних велогонщиків.