Король Лев сел в тюрьму. Он бил жену

Марио Чиполлини три года проведет за решеткой

Бывший итальянский велогонщик Марио Чиполлини признан виновным в насилии над своей бывшей женой Сабриной Ландуччи и ее преследовании. Ранее бразильскому футболисту дали срок за изнасилование.

55-летний Марио проведет три года за решеткой и заплатит своей жертве 85 тысяч евро моральной компенсации. Прокуроры просили для легенды велоспорта наказание в виде 2,5 лет заключения, впрочем судья вынес еще более суровый приговор, сообщает Спорт24.

Добавим, что Марио Чиполлини является рекордсменом по количеству побед на этапах Джиро д'Италия (42) и чемпионом мира-2002. За свою прическу и манеру одеваться Марио получил прозвище в велотуре Король Лев.

Ранее мы рассказывали, что школьник стал героем сети, обогнав профессиональных велогонщиков.