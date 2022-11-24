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Буде наш Крим! Усик заспівав патріотичну пісню (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
fightnews.info Новина оновлена 24 листопада 2022, 00:27

Боксер записав відео із солістом гурту Barabanda

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO Олександр Усик заспівав патріотичну пісню "Лист до мами" з гуртом Barabanda.

У ролику спочатку патріотичні рядки зачитує соліст Barabanda Ельнур Рустамов. Потім несподівано у кадрі з’являється Олександр Усик, загорнутий у прапор України та зі своїми чемпіонськими поясами. Далі боксер продовжує виконувати пісню із Рустамовим.

Лист до мами

  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це кохання. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім’ю від бомб
  • Ну, привіт, мамо! Це я пишу, твій рідний син
  • Чому по-українськи? Тому що вже відпустив козацькі вуси
  • Мої справи чудові були б, але війна ще триває!
  • Ми боремося тут до кінця, адже іншої Неньки у нас просто немає
  • Я бачу добрих людей. Я дивуюся їм прямо в очі
  • Я тільки з війною зрозумів, що означатиме слова спокійної ночі
  • Вони катують людей, вони вбивають дітей
  • Але, Ма, ми незламні і це ми доводимо світу щодня!
  • І це не останній мій лист. Невдовзі я ще напишу
  • І у звільнення наших земель своє ім’я я впишу
  • Я тобі дуже люблю. Готовий це казати щоденно
  • Але, Ма, мені треба бігти, бо за вікном знову сирена
  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це кохання. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім’ю від бомб
  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це кохання. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім’ю від бомб
  • Я знаю, є Бог і він зараз нас бачити
  • Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі
  • Я прошу тільки одне — дай світові країні
  • Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні
  • Мрій, і кохай, і роби тільки так
  • Не бійся, скоро закінчиться страх
  • Хай мрія летить, як у небо літак
  • Любо, сховаю тобі від атак
  • Ми скоро поїдемо до Херсона, а потім за ним
  • Ма, я тобі обіцяю, це буде наш Крим
  • І він більше ніколи не буде стоять осторонь
  • Він буде розквітати, як лоза на сонці!
  • Він буде розквітати, як лоза на сонці!
  • Він буде розквітати, як лоза на сонці!
  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це кохання. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім’ю від бомб
  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це кохання. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім’ю від бомб

Нагадаємо, що Усик офіційно отримав обов’язкового претендента на титул IBF. Українцеві потрібно проводити захист поясів.

Теги:
#Пісня #Олександр Усик