Буде наш Крим! Усик заспівав патріотичну пісню (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Боксер записав відео із солістом гурту Barabanda
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO Олександр Усик заспівав патріотичну пісню "Лист до мами" з гуртом Barabanda.
- Читайте також: Мене не поважатимуть за бій з Усиком: Ф’юрі розкрив правду
У ролику спочатку патріотичні рядки зачитує соліст Barabanda Ельнур Рустамов. Потім несподівано у кадрі з’являється Олександр Усик, загорнутий у прапор України та зі своїми чемпіонськими поясами. Далі боксер продовжує виконувати пісню із Рустамовим.
Лист до мами
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це кохання. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім’ю від бомб
- Ну, привіт, мамо! Це я пишу, твій рідний син
- Чому по-українськи? Тому що вже відпустив козацькі вуси
- Мої справи чудові були б, але війна ще триває!
- Ми боремося тут до кінця, адже іншої Неньки у нас просто немає
- Я бачу добрих людей. Я дивуюся їм прямо в очі
- Я тільки з війною зрозумів, що означатиме слова спокійної ночі
- Вони катують людей, вони вбивають дітей
- Але, Ма, ми незламні і це ми доводимо світу щодня!
- І це не останній мій лист. Невдовзі я ще напишу
- І у звільнення наших земель своє ім’я я впишу
- Я тобі дуже люблю. Готовий це казати щоденно
- Але, Ма, мені треба бігти, бо за вікном знову сирена
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це кохання. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім’ю від бомб
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це кохання. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім’ю від бомб
- Я знаю, є Бог і він зараз нас бачити
- Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі
- Я прошу тільки одне — дай світові країні
- Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні
- Мрій, і кохай, і роби тільки так
- Не бійся, скоро закінчиться страх
- Хай мрія летить, як у небо літак
- Любо, сховаю тобі від атак
- Ми скоро поїдемо до Херсона, а потім за ним
- Ма, я тобі обіцяю, це буде наш Крим
- І він більше ніколи не буде стоять осторонь
- Він буде розквітати, як лоза на сонці!
- Він буде розквітати, як лоза на сонці!
- Він буде розквітати, як лоза на сонці!
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це кохання. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім’ю від бомб
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це кохання. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім’ю від бомб
Нагадаємо, що Усик офіційно отримав обов’язкового претендента на титул IBF. Українцеві потрібно проводити захист поясів.