Буде наш Крим! Усик заспівав патріотичну пісню (відео)

Боксер записав відео із солістом гурту Barabanda

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO Олександр Усик заспівав патріотичну пісню "Лист до мами" з гуртом Barabanda.

У ролику спочатку патріотичні рядки зачитує соліст Barabanda Ельнур Рустамов. Потім несподівано у кадрі з’являється Олександр Усик, загорнутий у прапор України та зі своїми чемпіонськими поясами. Далі боксер продовжує виконувати пісню із Рустамовим.

Лист до мами

Зруйнують твій дім, де віяло теплом

Най тільки зорі, що палають над Дніпром

Це кохання. Що є сили напролом

Захищаю всю сім’ю від бомб

Ну, привіт, мамо! Це я пишу, твій рідний син

Чому по-українськи? Тому що вже відпустив козацькі вуси

Мої справи чудові були б, але війна ще триває!

Ми боремося тут до кінця, адже іншої Неньки у нас просто немає

Я бачу добрих людей. Я дивуюся їм прямо в очі

Я тільки з війною зрозумів, що означатиме слова спокійної ночі

Вони катують людей, вони вбивають дітей

Але, Ма, ми незламні і це ми доводимо світу щодня!

І це не останній мій лист. Невдовзі я ще напишу

І у звільнення наших земель своє ім’я я впишу

Я тобі дуже люблю. Готовий це казати щоденно

Але, Ма, мені треба бігти, бо за вікном знову сирена

Зруйнують твій дім, де віяло теплом

Най тільки зорі, що палають над Дніпром

Це кохання. Що є сили напролом

Захищаю всю сім’ю від бомб

Зруйнують твій дім, де віяло теплом

Най тільки зорі, що палають над Дніпром

Це кохання. Що є сили напролом

Захищаю всю сім’ю від бомб

Я знаю, є Бог і він зараз нас бачити

Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі

Я прошу тільки одне — дай світові країні

Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні

Мрій, і кохай, і роби тільки так

Не бійся, скоро закінчиться страх

Хай мрія летить, як у небо літак

Любо, сховаю тобі від атак

Ми скоро поїдемо до Херсона, а потім за ним

Ма, я тобі обіцяю, це буде наш Крим

І він більше ніколи не буде стоять осторонь

Він буде розквітати, як лоза на сонці!

Він буде розквітати, як лоза на сонці!

Він буде розквітати, як лоза на сонці!

Зруйнують твій дім, де віяло теплом

Най тільки зорі, що палають над Дніпром

Це кохання. Що є сили напролом

Захищаю всю сім’ю від бомб

Зруйнують твій дім, де віяло теплом

Най тільки зорі, що палають над Дніпром

Це кохання. Що є сили напролом

Захищаю всю сім’ю від бомб

Нагадаємо, що Усик офіційно отримав обов’язкового претендента на титул IBF. Українцеві потрібно проводити захист поясів.