Мене не поважатимуть за бій із Усиком: Ф’юрі розкрив правду

Британець вважає бій з українцем легкою прогулянкою парком

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі зізнався, чому не дуже хоче проводити бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона. Британця бентежить той факт, що українець був раніше виступав у важкій вазі. Ф’юрі вважає Олександра дрібним. Раніше команда Ф’юрі обіцяла підсмажити Усика.

"Усик — це прогулянка в парку. Люди скажуть: "Він був занадто малий", "Це був прохідний бій". Мені не віддадуть належної поваги за цей поєдинок. Як можна отримати повагу, якщо ти побив когось удвічі меншого розміру? Для мене це втратити і нічого не отримати", — сказав Ф’юрі в інтерв’ю Frank Warren’s Queensberry Promotions.

Свій наступний бій Тайсон Ф’юрі проведе із Дереком Чісорою 3 грудня. Бій відбудеться у Лондоні. Це буде їхня третя зустріч. Два попередні бої виграв Ф’юрі.

А потім Ф’юрі може зустрітися з офіційним претендентом на титул WBC, який визначиться у поєдинку Деонтей Уайлдер – Енді Руїс.

Нагадаємо, що Тайсона Ф’юрі не включили до рейтингу The Ring. На першому місці там Деонтей Вайлдер.