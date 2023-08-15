Спорт поза політикою? Зірковий український спортсмен відреагував на удар по Дніпру

Михайло Романчук відреагував на удар по Дніпру

Під час нічної атаки по Дніпру спортивний комплекс Метеор, де проводились всеукраїнські та міжнародні змагання.

На подію відреагував український плавець Михайло Романчук.

"Це басейн, де я готувався до моєї Олімпіади в Токіо. І так він виглядає після чергової нічної атаки ракет і безпілотників. Спорт поза політикою?" – написав Романчук у своєму Instagram.

Про потрапляння басейном повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Важливий спортивний об’єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім промислового підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна", — зазначав він.

Зазначимо, що у ніч на 15 серпня у Дніпрі чули щонайменше 7 звуків вибухів. Пізніше влада повідомила про те, що над областю збили сім ворожих ракет.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час нічної атаки також постраждали Львів та область. Відомо, що у місті внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження житлових багатоквартирних будинків.