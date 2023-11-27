Пішов на війну добровольцем: на фронті загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук

Смерть підтвердили у ТЦК та СП

Жорстока війна, яку росія розпочала проти України, продовжує забирати життя українських бійців. Серед них чимало тих, які були видатними людьми при житті. Так стало відомо, що на фронті загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук.

Після початку повномасштабної війни він пішов добровольцем захищати Україну. Про це повідомляє Федерація шахів України.

"На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук – відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань", — йдеться у повідомленні.

Суспільне повідомляє, що у Житомирському міському об'єднаному ТЦК та СП інформацію про смерть житомирянина Артема Сачука підтвердили. Наразі обставини, за яких він помер, з'ясовуються.

Відомо, що віцепрезиденту Федерації шахів було 38 років. Він був військовослужбовцем ЗСУ, лейтенантом.

Артем Сачук наприкінці березня 2023 року взяв участь у Львові у благодійному сеансі одночасної гри в шахи з українськими відомими гросмейстерами – Мартою Літинською, Олександром Белявським, Олегом Романишином та Адріяном Михальчишином. З останнім Артем зіграв внічию.

Також загиблий кандидатом в майстри спорту з шахів, свого часу мав міжнародний рейтинг Ело 2299. Одна з умов досягнення рівня гросмейстер — мати рейтинг Ело не менше 2500.

Раніше "Телеграф" писав, що у середу, 22 листопада, помер чернігівський воїн-кікбоксер, заслужений майстер спорту України, шестиразовий чемпіон світу Сергій Лисюк. Герой помер від отриманих поранень на фронті.