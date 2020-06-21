Бій з глядачами: Уайт назвав Арума "мудаком" за організацію поєдинку Ломаченко - Лопес

Президент UFC пригадав, як незадовго до цього Боб Арум критикував його за плани провести шоу в умовах пандемії COVID-19.

Президент UFC Дана Уайт різко висловився про голову промоутерської компанії TOP Rank Боба Арума з приводу організації поєдинку Ломаченко – Лопес.

"Цей мудак твердить, що збирається влаштовувати бої з глядачами, але він же кілька тижнів тому говорив нісенітницю про мене через те, що я планував проводити шоу під час пандемії.

Я повернув турніри, а Арум йде слідом по моїх п'ятах. І при цьому він також раптово зібрався повернути фанатів? Арум - осел. У нього 300 тисяч глядачів, і у нього будуть фанати? Які 14 фанів збираються прийти на його шоу?" – сказав він.

Нагадаємо, чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений, що його бій проти володаря поясів WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) відбудеться з глядачами на трибунах.