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Батько Ломаченко зайнявся підготовкою Усика до бою проти Джошуа

Батько Ломаченко зайнявся підготовкою Усика до бою проти Джошуа
Оновлено 16:50 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Відомий український тренер і батько боксера Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко зайнявся тренуванням Олександра Усика напередодні його бою з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляється на сторінці LOMUS в Фейсбук.

"Анатолій Миколайович Ломаченко очолив тренувальний табір Олександра Усика", - сказано в повідомленні.

Інших деталей там не надали, проте користувачі мережі висловили підтримку українському боксеру.

Усик - Джошуа

Як повідомлялося раніше, бій Джшуа - Усик призначений на 25 вересня цього року. Очікується, що бій пройде на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" в Лондоні.

Незважаючи на те, що букмекери не очікують тріумфу українського боксера, сам Усик говорив, що збирається побити Джошуа двічі.

Нагадаємо, попередній бій Усик провів проти британця Дерека Чісори. Бій тривав усі 12 раундів, після яких судді одноголосно присудили перемогу Усику.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Бокс, Джошуа, Анатолий Ломаченко, Олександр Усик.
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