Лейтенант ЗСУ і народний депутат: 5 фактів про олімпійського чемпіона Жана Беленюка

Український спортсмен і народний депутат Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном, принісши Україні перше золото на Олімпіаді в Токіо в 2021 році. "Телеграф" розповідає, чим прославився 30-річний призер і депутат Верховної Ради дев'ятого скликання.

Про сім'ю

Жан Венсанович Беленюк народився 24 січня 1991 року в Києві. Його мати - українка, а батько-руандієць (загинув під час війни на батьківщині в 1994 році). За словами Беленюка, його рід походить з хуту (народ в центральній Африці, основне населення Руанди і Бурунді).

Про освіту

Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, отримавши магістерську ступінь психології спорту, а також - Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "управління бізнесом".

Про спорт

Греко-римською боротьбою займається з 2000 року, до цього пробував себе у футболі, баскетболі та карате. Нагороди почав отримувати через 10 років як юніор, пізніше - перейшов у "дорослу" категорію.

2010 рік - срібний призер чемпіонату світу серед юніорів.

2011 рік - чемпіон Європи серед юніорів та бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед юніорів.

2012 рік - бронзовий призер чемпіонату Європи.

2013 рік - бронзовий призером Літньої Універсіади в Казані.

2014 рік - чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу.

2015 рік - срібний призер Європейських ігор, чемпіон світу.

2016 рік - знову чемпіон Європи, срібний призер літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

2019 рік - чемпіон Європейських ігор в Мінську, золотий призер чемпіонату світу.

2021 - бронзовий призер чемпіонату Європи.

До обрання в парламент працював спортсменом-інструктором у ЦСКА ЗСУ, лейтенант ЗСУ.

Має кілька нагород: медаль "За працю і звитягу" (2013 рік), орден "За заслуги" III ступеня (2016 рік), орден "За заслуги" II ступеня (2019 рік).

Про політику

У 2019 обрався народним депутатом від партії "Слуга народу". У списку перебував під 10 номером. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту. Ініціює і підтримує законопроекти в сферах спорту, молодіжної політики, соціальної політики, освіти, екології, економіки, а також стосовно питань землі, бюджету, правоохоронців та військовослужбовців.

Про зв'язок спорту і політики

Борець заявляв, що спорт може бути таким собі інструментом політичної пропаганди. Тому, на думку Беленюка, спорт не може бути поза політикою, а спортсменам необхідно стежити за своїми висловлюваннями.

Про расизм

Вважає, що в Україні рівень расизму не є загрозливим. За його словами, з проявами расизму зараз не стикається. Хоча зізнавався, що в підлітковому віці терпів різного роду нападки "з боку різних маргіналів".