"Спорт поза політикою": українські медалістки Олімпіади розповіли про дружбу з росіянками

Українські синхроністки, які взяли участь в Олімпійських іграх і виграли "бронзу", розповіли про те, що підтримують дружні стосунки з учасницями із Росії.

Про це вони сказали під час пресконференції після змагань в середу, 4 серпня.

Слова про дружбу з російськими синхроністками прозвучали з вуст Марти Федіної та Анастасії Савчук, які виграли "бронзу" для України.

Спортсменки сказали, що ставляться з повагою до інших учасників Олімпіади, в тому числі росіянок, і кажуть, що завжди підтримують один одного.

"Спорт поза політикою", - заявила Савчук.

Також вона каже, що знає, наскільки важко потрібно працювати для результату, тому українки до всіх спортсменів добре ставляться і вітають з кожною медаллю.

Федина поділилася, що ніколи не була знайома особисто з іншими учасницями Олімпіади, а тепер навіть знайшла серед них подруг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 серпня борець греко-римського стилю Жан Беленюк на Олімпійських іграх в Токіо виграв "золото". За перемогу він отримав круглу суму грошей.