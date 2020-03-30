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Турецький футбольний тренер Фатіх Терім одужав після інфіування коронавірусом

Турецький футбольний тренер Фатіх Терім одужав після інфіування коронавірусом
18:18 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Головний тренер Турецького Галатасарая одужав від коронавірусу.

Наставник "Галатасарая" Фатіх Терім вилікувався від коронавірусу, повідомляє прес-служба лікарні Liv Hospital Group, в яку раніше був поміщений фахівець.

Терім пройшов повторний тест на коронавірусну інфекцію, результат якого виявився негативним. Пізніше 66-річний фахівець був виписаний з лікарні.

Нагадаємо, про зараження Теріма коронавірусом стало відомо 23 березня.

Спалах COVID-19 був зафіксований в кінці минулого року в Китаї. За останніми даними, в усьому світі вірусом заразилося понад 720 тис. чоловік. Число загиблих перевищило 30 тис. чоловік.

 

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Все по темі:

Галатасарай, Стамбул, Тренер, Фатих Терим, Инфекция, Пандемия, Туреччина, Коронавірус, Covid-19.
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