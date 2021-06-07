Нам важлива не реакція Росії, а відгук на презентацію форми в Україні, - УАФ

В Українській асоціації футболу заявили, що не вважають важливою бурхливу реакцію Росії на нову форму збірної. Про це виданню "Телеграф" розповів прессекретар УАФ Ярема Городчук.

"Нам важливо не те, якою є реакція Росії, а яким є відгук на презентацію форми в Україні, - заявили в Асоціації. - Для УАФ і національної збірної дуже важливо те, що нова форма отримала такий потужний позитивний резонанс саме в Україні, а також серед мільйонів наших співвітчизників по всьому світу, та сподобалась нашим вболівальникам".

Як підкреслили в коментарі "Телеграфу", для УАФ важливо, що такі речі стають серйозним об'єднавчим і мобілізуючим фактором серед українських шанувальників футболу напередодні Євро-2020.

Тим часом, президент Української асоціація футболу Андрій Павелко розповів на своїй сторінці у Facebook, що ідея нового дизайну форми виникла на історичному матчі Україна – Португалія. Тоді національна збірна перемогла чинного чемпіона Європи, що і дозволило потрапити на Євро-2020. Як пояснив Павелко, головний задум – відобразити енергетику та атмосферу того вечора. Саме для цього використано обриси державних кордонів України. Для цього на формі розмістити оберіг-карту України.

Чутки про те, що УЄФА може оскаржити українську форму через звернення Росії, в УАФ спростовують. За словами Павелка, юристи Асоціації плідно та довго співпрацювали з УЄФА.

"Доводилось погоджувати кожний нюанс — від напівтонів контурів до переміщення національного герба в центр. Але форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні. Це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу", - йдеться у повідомленні президента УАФ.

Як повідомляв "Телеграф", блогер Сергій Фурса вказав на комплекс Росії, що виявився під час скандалу з формою збірної України.